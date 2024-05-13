Adana'da Komşusunu Av Tüfeğiyle Öldüren Sanığın Yargılaması Başladı - Son Dakika
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Adana'da Komşusunu Av Tüfeğiyle Öldüren Sanığın Yargılaması Başladı

Adana\'da Komşusunu Av Tüfeğiyle Öldüren Sanığın Yargılaması Başladı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, komşusunu av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, savunmasında, maktulün ailesine baskı yaptığını iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

13.05.2024 14:51
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, komşusunu av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Ferhat Ç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık, savunmasında, maktul Murat Koday'ın (25), geçen yıl Kurban Bayramı'nda kıyma tezgahının kaldırılması konusunda ailesine baskı yaptığını iddia etti.

Şehir dışındayken Koday'ın ailesine saldırdığını duyduğunu öne süren Ferhat Ç, "Sokakta Murat Koday'a denk gelince aniden bu olaylar aklıma geldi. Dayanamayıp evimden tüfeğimi alıp ateş ettim." savunmasını yaptı.

Maktulün babası Recep Koday ise sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde, 26 Eylül 2023'te komşusu Murat Koday'ı av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ferhat Ç. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Adana, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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