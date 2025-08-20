Adana'da Kötü Kokuya Tepki - Son Dakika
Adana'da Kötü Kokuya Tepki

Adana\'da Kötü Kokuya Tepki
20.08.2025 15:56
Seyhan'da biriken çöpler ve kötü koku, vatandaşların şikayetlerine yol açıyor. Belediyeden çözüm istendi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bazı sokaklarda biriken çöp yığınlarından kaynaklanan kötü koku, vatandaşların tepkisini çekiyor.

Pınar ve Gürselpaşa mahallelerindeki bazı sokaklarda toplanmayan çöpler, yol ve kaldırımlara taştı.

İlçede 35 dereceyi bulan sıcaklığın etkisiyle atıklardan etrafa kötü koku yayıldı.

"Atıklar kokana kadar kaldırılmıyor"

Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, AA muhabirine, konteynerlerin kenarına bırakılan çöplerin belediye ekiplerince zamanında toplanmadığını söyledi.

Mağdur olduklarını dile getiren Çelik, "Çöp, moloz ve evsel atıklar kokana kadar kaldırılmıyor, zamanında alınmıyor. Biz bunu hak etmiyoruz. Her yer çöp içinde. Halkımız mağdur, çöplerin içinde kaldık. Biz, evsel atıkların, çöplerin, molozların zamanında alınmasını ve sokakların süpürülmesini istiyoruz." diye konuştu.

Çelik, mahallede 16 yıldır görev yaptığını belirterek, "Daha önce hiç bu kadar kirli mahalle görmedik. Burada sağlığı tehdit eden çevre kirliliği var." dedi.

"Evlerimizde böcek çıkmaya başladı"

Vatandaşlardan Uğur Ayaz da çöp yığınlarının uzun süredir biriktiğini ve çevrenin ilaçlanmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çöp birikintisi, çöp kokusu ve konteynerlerin ağzının açık kalması gibi sorunlar yaşıyoruz. Şikayet edersek birkaç gün sonra alıyorlar, yoksa öylece kalıyor. Bazen çöpleri bir hafta almadıkları bile oluyor. Çöp yığınlarının olmamasını istiyoruz. Evlerimizde böcek çıkmaya başladı."

