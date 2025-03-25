Adana'da Kuraklık Barajı Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Adana'da Kuraklık Barajı Tehdit Ediyor

Kozan'daki Baraj Göleti, kuraklık nedeniyle su kaynağına dönüşürken tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı.

25.03.2025 16:50
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Adana'da kuraklık barajı yok olma seviyesine getirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan 'Baraj Göleti'nde bu kış yağışların az olması nedeniyle su kilometrelerce çekildi, hayvanlarını otlatmak için getiren üreticiler ise 'kuraklıktan ot bile yok' diyerek durumu özetledi

Suların çekilmesiyle tarihi yapıların kalıntıları da gün yüzüne çıktı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan 'Baraj Göleti'nde bu kış yağışların az olması nedeniyle su kilometrelerce çekildi. Büyük bölümü kuruyan barajda üreticiler, hayvanlarını otlatmak için getirse de 'kuraklıktan ot bile yok' diyerek durumu özetledi. Öte yandan suların çekilmesiyle tarihi yapıların kalıntıları da gün yüzüne çıktı.

1 milyon 680 bin metreküp su hacimli Kozan Baraj Göleti'nde kış mevsiminde yağışların beklenenin altına kalması ve akan su kaynaklarının yok olmasıyla kurumaya yüz tuttu. Çok az bir miktarda kalan su nedeniyle baraj göletinden çok su birikintisini andıran bölgede çevre sakinleri de yaşanan kuraklığa dikkat çekti. Bölgede hayvancılıkla uğraşanlar, sürülerini kuruyan baraj sahasına getirirken suların çekilmesi ile birlikte Roma ve Bizans döneminden kaldığı belirlenen Kara Kilise ve çevresindeki yapılar da görünmeye başladı.

"Hayvanları otlatmaya getirdim ama ot bile yok kuraklıktan"

Tarımsal sulamada kullanılan baraj göletinin ilk kez bu kadar susuz kaldığını belirten çiftçilerden Öztürk Güleç" Hayvanları otlatmaya getirdim ama ot bile yok kuraklıktan. Buralar suydu, file ile balık tutardık. Ne balık, ne su, ne ot var. Eskiden buralarda hayvanlar otlayacak deseler inanmazdım" dedi.

Sular çekilince kilise kalıntılarının da ortaya çıktığını anlatan Güleç," Burada sudan geçemezdik. Şuan çocuk geçer. Derelerden su akardı, dağın ucundan su akardı gözler hep kurudu. Burada hayvanlar otlar ve suyunu içer. Böyle giderse hayvanlar içecek su bile bulamayacak.45 yaşındayım böyle bir kuraklık görmedim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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