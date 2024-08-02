Adana'da Lastiği Patlayan Otomobilin Kaza Sonucu Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çelikler mevkisinde meydana gelen kazada yaralanan Alihan Aykırı, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan sürücü Ahmet Sırkıntı ile araçtaki Furkan Bozlu ve Adil Öztürk'ün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Ahmet Sırkıntı idaresindeki 01 AYZ 52 plakalı otomobil, 31 Temmuz'da İmamoğlu ilçesi Çelikler mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çapmış, araçtaki 4 kişi yaralanmıştı.
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