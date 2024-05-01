Adana'da miras kavgasında vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da miras kavgasında vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki gün önce miras nedeniyle çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Cumali Ş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli M.Ş, olay yerinden kaçarken yaralılar ise hastaneye kaldırılmıştı.

01.05.2024 07:53
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Adana'da iki gün önceki miras kavgasında pompalı tüfekle vurularak yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde 29 Nisan'da, miras nedeniyle tartıştığı kardeşi M.Ş. tarafından pompalı tüfekle vurulan Cumali Ş, tedavi gördüğü Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Cumali Ş'nin cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yeşilbağlar Mahallesi'nde miras nedeniyle çıkan tartışmada şüpheli M.Ş, kendisinden kaçmak için komşusunun evine sığınan ağabeyi Cumali Ş'ye, kavgayı ayırmak isteyen Mehmet Şerif ve eşi Aygül Şerif ile kızı Zeynep Öcal'a pompalı tüfekle ateş açmıştı.

Şüpheli M.Ş, olay yerinden kaçmış yaralılar ise ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Miras, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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