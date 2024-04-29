Adana'da Miras Tartışması Kanlı Bitti: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adana'da Miras Tartışması Kanlı Bitti: 3 Kişi Yaralandı

Adana\'da Miras Tartışması Kanlı Bitti: 3 Kişi Yaralandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişi, miras yüzünden tartıştığı ağabeyini ve onun kaçtığı evde bulunan 3 kişiyi pompalı tüfekle yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalanması için aranıyor.

29.04.2024 23:47
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Adana'da bir kişi, miras yüzünden tartıştığı ağabeyini ve onun kaçtığı evde bulunan 3 kişiyi pompalı tüfekle yaraladı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde yaşayan Cumali Ş. ile kardeşi M.Ş. arasında miras yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, M.Ş. pompalı tüfeğini alarak abisi Cumali Ş'yi kovaladı.

Cumali Ş, kardeşinden kurtulmak için karşı komşusu Mehmet Şerif'in evine kaçtı.

Eve giren M.Ş'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu Cumali Ş. ile onları ayırmak isteyen komşusu Mehmet Şerif, eşi Aygül Şerif ve kızı Zeynep Öcal yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli M.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Miras Tartışması Kanlı Bitti: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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