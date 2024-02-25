Adana'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Adana'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Adana\'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, iki motosiklet çarpıştı. Kazada, Baran G. yönetimindeki motosiklet ile Derya B. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada Baran G. hayatını kaybederken, Muhammet K. ve Derya B. ise yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

25.02.2024 20:17  Güncelleme: 20:20
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Merkez Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Baran G. (17) yönetimindeki 01 DAA 19 plakalı motosiklet, Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda Derya B. (23) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Baran G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Baran G'nin motosikletinde bulunan ve yaralanan Muhammet K. (17) ve diğer sürücü Derya B. ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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