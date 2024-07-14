Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Özgür Mahallesi Girne Bulvarı'nda sürücüleri ile plakaları henüz öğrenilemeyen iki motosiklet çarpıştı.
Kazada, sürücüler ve motosikletlerde bulunan 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durum ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Motosiklet Kazası: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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