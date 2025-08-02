Adana\'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ADANA'nın Çukurova ilçesinde motosikletiyle önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarpan Mustafa Dündar (36), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Özdemir Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Dündar yönetimindeki 01 BCB 984 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Dündar, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dündar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Dündar'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.