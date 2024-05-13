Adana'da motosiklet sürücüsü uçurtma ipine takılarak düştü - Son Dakika
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Adana'da motosiklet sürücüsü uçurtma ipine takılarak düştü

Adana\'da motosiklet sürücüsü uçurtma ipine takılarak düştü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken uçurtma ipine takılarak düştü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından çocuklardan ikisi olay yerinden uzaklaştı. Sürücü, kaza yerinde bekleyen çocuğa kızdıktan sonra uçurtmasını kırdı.

13.05.2024 18:09
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün, seyir halindeyken uçurtma ipine takılarak düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şakirpaşa Mahallesi'nde seyreden motosiklet sürücüsü, üç çocuğun uçurmaya çalıştığı uçurtmanın ipine takılarak düştü. Olay anı, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, motosiklet sürücüsünün ipe takılarak düşmesi, vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.

Kazanın ardından çocuklardan ikisinin olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Düştüğü yerden kalkan sürücünün, kaza yerinde bekleyen çocuğa kızdıktan sonra uçurtmasını kırması görüntülerde bulunuyor.

Kaynak: AA

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