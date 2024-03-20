Adana\'da Motosikletinde Uyuşturucu Bulunan Sanığa Hapis Cezası

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosikletine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalandığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Dağlıoğlu Mahallesi'nde gece vakti motosikletinin gövde kısmına gizlediği sentetik uyuşturucuyu poşete sarıp sokak başına ticari taksiyle gelen kişiye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Tutuklu sanık Ş.K, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Ş.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.