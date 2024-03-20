Adana'da Motosikletinde Uyuşturucu Bulunan Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Motosikletinde Uyuşturucu Bulunan Sanığa Hapis Cezası

Adana\'da Motosikletinde Uyuşturucu Bulunan Sanığa Hapis Cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde motosikletine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi. Sanık, uyuşturucu ticareti yapmadığını savunarak tahliye talebinde bulundu ancak mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi.

20.03.2024 14:45  Güncelleme: 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosikletine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalandığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Dağlıoğlu Mahallesi'nde gece vakti motosikletinin gövde kısmına gizlediği sentetik uyuşturucuyu poşete sarıp sokak başına ticari taksiyle gelen kişiye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Tutuklu sanık Ş.K, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Ş.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Motosikletinde Uyuşturucu Bulunan Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ümraniye'de tekne imalatı yapan iş yerinde yangın çıktı
    16:09 Ümraniye'de tekne imalatı yapan iş yerinde yangın çıktı

    Ümraniye'de bulunan bir tekne imalatı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, imalathane kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Emeklilere 5 Bin Lira Verecek
    16:09 Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Emeklilere 5 Bin Lira Verecek

    Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, emeklilere 15 Nisan'da 5 bin lira vereceklerini açıkladı. Altınok, ayrıca emeklilere su indirimi, ulaşım ücretsizliği ve diğer desteklerle aylık 12-13 bin lira katkı sağlayacaklarını belirtti.

  • İzmit'te öğretmenin Heimlich manevrasıyla öğrenci kurtuldu
    16:07 İzmit'te öğretmenin Heimlich manevrasıyla öğrenci kurtuldu

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir ilkokul öğrencisi soluk borusuna kaçan elma parçası nedeniyle nefes alamaz hale geldi. Öğretmen Özgül Güzin Fidan, çocuğun durumunu fark ederek Heimlich manevrası yaparak elma parçasını çıkardı ve öğrencinin nefes almasını sağladı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Erciyes Kayak Merkezi İskandinav Ülkelerinden Turistleri Ağırlamaya Hazırlanıyor
    16:07 Erciyes Kayak Merkezi İskandinav Ülkelerinden Turistleri Ağırlamaya Hazırlanıyor

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve hizmetleri ile dünyanın ilgisini çeken Erciyes Kayak Merkezi, İskandinav ülkelerinden turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Apollo Sports yöneticileri, Erciyes'e gelerek kayak merkezi ile ilgili incelemelerde bulundu ve tatil paketleri hazırladı. Gelecek sezon itibariyle İskandinav ülkelerinden turistler Erciyes'e gelmeye başlayacak.

  • 85 yaşındaki kadın, biriktirdiği parayı Gazze için bağışladı
    16:06 85 yaşındaki kadın, biriktirdiği parayı Gazze için bağışladı

    Siirt'te yaşayan 85 yaşındaki Hadice Yüksek, biriktirdiği kefen parasını İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze için Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı. Yüksek, geçen yıl da biriktirdiği parayı Kahramanmaraş merkezli depremzedelere bağışlamıştı.

  • Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
    16:06 Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

    Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, T. A., R.E. K. ve İ.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonda 100 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki ifadeleri alındıktan sonra soruşturma devam ediyor.

  • Ankara'da kocası tarafından öldürülen Derya Çetinkaya son yolculuğuna uğurlandı
    16:06 Ankara'da kocası tarafından öldürülen Derya Çetinkaya son yolculuğuna uğurlandı

    Ankara'da yaşanan olayda kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Derya Çetinkaya, Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Olayda yaralanan oğlu ve kocası ise hastanede tedavi altına alındı.

  • Milli Eğitim Bakanı: Türkiye Eğitim Altyapısıyla Dünya Ortalamalarını Yakaladı
    16:05 Milli Eğitim Bakanı: Türkiye Eğitim Altyapısıyla Dünya Ortalamalarını Yakaladı

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitim öğretime ilişkin fiziki altyapı itibariyle dünya ortalamalarını ve OECD ortalamalarını yakaladığını belirtti. Bakan Tekin, yapılan yatırımlarla derslik başına düşen öğrenci sayısının azaldığını, okulların teknolojik donatımlarının iyileştirildiğini ve tüm okulların internet erişim ağına sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'de son 20 yılda eğitime yapılan yatırımların önemli adımlar olduğunu ve bu süreçte eskiyen okulların yenilenmesi ve eğitim-öğretim süreçlerinin içeriğiyle ilgilenmeye odaklandıklarını ifade etti.

  • Erdoğan: Daha büyümüş, daha güçlenmiş, daha zenginleşmiş bir Türkiye'ye bırakacağız
    16:05 Erdoğan: Daha büyümüş, daha güçlenmiş, daha zenginleşmiş bir Türkiye'ye bırakacağız

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürekli üzerine daha fazlasını, daha güzelini, daha iyisini koyarak devam edeceklerini belirterek, 'Bizden sonraki nesillere daha büyümüş, daha güçlenmiş, daha zenginleşmiş bir Türkiye'ye bırakacağız ki onlar da çıtayı daha yükseğe koyabilsinler.' dedi. Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

  • Adıyaman'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı
    16:03 Adıyaman'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

    Adıyaman'da T.A idaresindeki otomobil ile B.K. idaresindeki motosiklet Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumu iyi.


15:57 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 2’si tutuklandı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 2'si tutuklandı
15:42 Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çok sert sözler Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok sert sözler
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz
14:06 Emeklilerin beklediği adım atılıyor Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek Emeklilerin beklediği adım atılıyor! Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
13:11 Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım
15:42 Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF’ye resmi başvuruda bulundu Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu
15:24 Yıldız Tilbe’nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı Yıldız Tilbe'nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı
15:14 Nelson Mandela’nın torunu ve Che Guevara’nın kızı Filistin’e destek için İstanbul’a geliyor Nelson Mandela'nın torunu ve Che Guevara'nın kızı Filistin'e destek için İstanbul'a geliyor
14:59 Londra tren istasyonundaki panolarda Ramazan ayına özel ’Günün Hadisi’ yayınlandı Londra tren istasyonundaki panolarda Ramazan ayına özel 'Günün Hadisi' yayınlandı
14:57 BioNTech’in gelirleri Kovid-19 aşısı satışlarındaki düşüşle 2023’te 78 geriledi BioNTech'in gelirleri Kovid-19 aşısı satışlarındaki düşüşle 2023'te %78 geriledi
14:16 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı
14:00 Konteyner kentte çirkin olay Çocuğu istismar eden şüpheli hakkında karar verildi Konteyner kentte çirkin olay! Çocuğu istismar eden şüpheli hakkında karar verildi
13:43 Kate Middleton’ın tedavi gördüğü klinikte güvenlik ihlali iddiası Kate Middleton'ın tedavi gördüğü klinikte güvenlik ihlali iddiası
13:24 İranlılar Nevruz için Van’a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor İranlılar Nevruz için Van'a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 16:06:15. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Motosikletinde Uyuşturucu Bulunan Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement