Adana'da, mutfağındaki fırından 3 ruhsatsız tabanca, mermi, kartuş ve uyuşturucu hap çıkan evin sahibi gözaltına alındı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunduğu belirlenen Yenibey Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.
Evde arama yapan ekipler, mutfaktaki fırını detaylı inceledi.
Fırının üst kısmındaki bölmeye gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca, 43 mermi, 30 av tüfeği kartuşu ve 5 uyuşturucu hap bulundu.
Bunun üzerine evin sahibi M.E, gözaltına alındı.
Hürriyet Polis Merkezi Amirliğine götürülen zanlının emniyette 10 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Evin Fırınında Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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