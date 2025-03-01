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Adana'da "Narko Alan Uygulaması" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında okul önleri, sokak araları ile park ve bahçelerde Narko Alan Uygulaması yaptı.

Uygulamada durdurulan şahısların üst aramaları ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları gerçekleştirildi.