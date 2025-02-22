Adana'da bir evde 21 litre sahte içki ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.
Adreste, 21 litre sahte içki, ruhsatsız 2 tabanca ve bu silaha ait mermiler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Operasyon: 21 Litre Sahte İçki, 2 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?