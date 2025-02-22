Adana\'da Operasyon: 21 Litre Sahte İçki, 2 Tabanca Ele Geçirildi

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Adana'da bir evde 21 litre sahte içki ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Adreste, 21 litre sahte içki, ruhsatsız 2 tabanca ve bu silaha ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.