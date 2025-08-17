Adana'da Orman Yangını

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.
Üçtepe Mahallesi Eğriçam mevkisinde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Haber: Uğur SELÇUK-Ali GÖKDAL/İMAMOĞLU,(Adana),
