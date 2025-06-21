ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Üçtepe Mahallesi Elifçeler mevkisindeki ormanda, gece saatlerinde yangın çıktı. 4 ayrı noktada çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, karadan arazözlerle müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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