Adana'da Orman Yangınları İçin Dua ve Kurban

ADANA'nın Feke ilçesinde, ülke genelinde devam eden orman yangınlarının sona ermesi ve yangınlarda hayatını kaybeden orman işçileri ile vatandaşlar için kurban kesilerek dua edildi.

İlçedeki Akoluk Camisi imam hatibi Muhammet Doğaç tarafından düzenlenen program, mahallede bulunan okulun bahçesinde gerçekleştirildi. Programa, Adana Orman Bölge Müdür Yardımcısı Zafer Kızıl, Feke Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelen, Kozan Orman İşletme Müdürü Mahmut Menlizetoğlu, Akoluk Muhtarı Derya Aydoğdu, İncirci Muhtarı Vesile Sarıboğa, şube müdürleri, mahalle sakinleri ve camide Kur'an kursuna devam eden öğrenciler katıldı.

Adana Orman Bölge Müdür Yardımcısı Zafer Kızıl, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Cenabı Hak sizleri, bizleri, ormanlarımızı her türlü felaketlerden muhafaza etsin. Okunan Kur'an-ı Kerim'i, yapılan ikramları kabul etsin. Hocamıza hem duaları hem de bu kadar güzel genci yetiştirdiği için teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinlikte, ülke genelinde devam eden orman yangınlarının sona ermesi ve yangınlarda hayatını kaybeden orman işçileri ile vatandaşlar için kurban kesilerek yemekler yapıldı ve mahalle sakinlerine ikram edildi. Duaların ardından program sona erdi.