Adana\'da Otobüs Kazası: 2 Ölü, 20 Yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde refüje devrilen şehirler arası yolcu otobüsündeki Ayla Doğan (50) ile İlknur Anaç (40) hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kozan ilçesi Tırmıl mevkisinde meydana geldi. Ankara-Kozan seferini yapan 06 CFK 896 plakalı yolcu otobüsü, yoğun sis ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü H.K.'nin kontrolünden çıktı. Savrulup, refüje devrilen otobüsteki 22 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan kontrolde Ayla Doğan ile İlknur Anaç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.