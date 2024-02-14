Adana'da Otomobil Şarampole Savruldu: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Otomobil Şarampole Savruldu: 3 Yaralı

Adana\'da Otomobil Şarampole Savruldu: 3 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde mezarlık ziyaretine giden bir otomobil, Kuyubeli Mahallesi yakınlarında şarampole savruldu. Kazada Elif K., Zeynep K. ve Mutlu K. yaralandı ve Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

14.02.2024 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin şarampole savrulması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kuddusi K. yönetimindeki 66 NF 128 plakalı otomobil, mezarlık ziyaretine giderken Kuyubeli Mahallesi yakınlarında, henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole savruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan ve yaralanan Elif K. (76), Zeynep K. (21), Mutlu K. (26) ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Adana, Kozan, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Otomobil Şarampole Savruldu: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 15:02:38. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Otomobil Şarampole Savruldu: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement