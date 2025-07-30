Adana'da otomobil sulama kanalına devrildi

Adana'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Mavi Bulvarı'nda 01 AC 300 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bu sırada vatandaşlar, su içindeki otomobilden 3 kişi çıkardı.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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