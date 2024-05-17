Adana'da otomobil tıra çarparak takla attı - Son Dakika
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Adana'da otomobil tıra çarparak takla attı

Adana\'da otomobil tıra çarparak takla attı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir otomobilin tıra çarparak takla atması güvenlik kamerasına yansıdı. Havutlu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yanında seyreden tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak durdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü hastaneye kaldırdı.

17.05.2024 10:57
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilin tıra çarparak takla atması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Havutlu Mahallesi Karatay Bulvarı'nda, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yanında seyreden tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, bulvarda takla atarak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, sürücüyü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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