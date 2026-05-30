Adana'da Otomobilden Yılan Çıkarıldı

Adana'da otomobilin motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilin motor bölümüne yılan girdiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla yılanı bulunduğu yerden çıkardı.
Yılan doğal yaşam alanına salındı.
