Adana'da Otoyol Kenarında Bulunan 15 Metal Direği Çaldıkları İddiasıyla 3 Sanığın Yargılandığı Davada Karar Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Otoyol Kenarında Bulunan 15 Metal Direği Çaldıkları İddiasıyla 3 Sanığın Yargılandığı Davada Karar Verildi

Adana'da otoyol kenarında bulunan 15 metal direği çaldıkları iddiasıyla 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada 2 sanık 5'er yıl, bir sanık ise 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, bir sanığı ise tahliye etti.

26.07.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da otoyol kenarında bulunan 15 metal direği çaldıkları iddiasıyla 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada 2 sanık 5'er yıl, bir sanık ise 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar R.D, S.G. ve tutuksuz Ş.D. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların olay günü Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Acıdere Mahallesi Misis Kavşağı ile Suluca alt geçidi arasında kamuya ait toprağa sabitlenmiş metal direklerin bulunduğu alana geldiklerini belirtti.

Savcı, sanıkların direklerin bir kısmının beton temelini kırmak, bir kısmını da topraktan sökmek suretiyle çalarak S.G'ye ait kamyonete yüklediklerini, hırsızlık suçunu işleme hususunda fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini bildirerek, sanıkların "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık R.D. olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Diğer sanıkları ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme, "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan Ş.D. ve S.G'yi 5'er yıl hapse çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Sanık R.D. ise 4 yıl 2 ay hapis cezası vererek tutuklulukta kaldığı süre ve benzer suçlardan mahkumiyetinin bulunmuyor olması dikkate alınarak tahliye edildi.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Otoyol Kenarında Bulunan 15 Metal Direği Çaldıkları İddiasıyla 3 Sanığın Yargılandığı Davada Karar Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
11:53 Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı İşte oyunculuğu bırakıp Giresun’a yerleşen ismin son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen ismin son hali
11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
12:06 Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı! Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama
11:26 Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde, Haçlı Seferleri’nden kalma kayıp altar keşfedildi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:43 Meclis kapattıran protesto 30 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı geldi Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi
10:42 İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı
10:32 Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 13:05:13. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Otoyol Kenarında Bulunan 15 Metal Direği Çaldıkları İddiasıyla 3 Sanığın Yargılandığı Davada Karar Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement