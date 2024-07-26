Adana'da Otoyol Kenarında Bulunan 15 Metal Direği Çaldıkları İddiasıyla 3 Sanığın Yargılandığı Davada Karar Verildi

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Adana'da otoyol kenarında bulunan 15 metal direği çaldıkları iddiasıyla 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada 2 sanık 5'er yıl, bir sanık ise 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar R.D, S.G. ve tutuksuz Ş.D. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların olay günü Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Acıdere Mahallesi Misis Kavşağı ile Suluca alt geçidi arasında kamuya ait toprağa sabitlenmiş metal direklerin bulunduğu alana geldiklerini belirtti.

Savcı, sanıkların direklerin bir kısmının beton temelini kırmak, bir kısmını da topraktan sökmek suretiyle çalarak S.G'ye ait kamyonete yüklediklerini, hırsızlık suçunu işleme hususunda fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini bildirerek, sanıkların "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık R.D. olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Diğer sanıkları ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme, "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan Ş.D. ve S.G'yi 5'er yıl hapse çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Sanık R.D. ise 4 yıl 2 ay hapis cezası vererek tutuklulukta kaldığı süre ve benzer suçlardan mahkumiyetinin bulunmuyor olması dikkate alınarak tahliye edildi.