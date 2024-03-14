Adana'da park halinde yanan midibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Adana'da park halinde yanan midibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü

Adana\'da park halinde yanan midibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde park halindeki bir midibüsün yanması üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, tarım işçilerini taşımada kullanılan midibüsteki yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

14.03.2024 08:07
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Adana'da park halinde yanan midibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde park halindeki bir aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 01 ATD 284 plakalı midibüsten yükselen alevlere müdahale etti.

Tarım işçilerini taşımada kullanıldığı belirtilen midibüsteki yangın ekiplerce söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da park halinde yanan midibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da park halinde yanan midibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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