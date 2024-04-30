Adana'da PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen sanığa 15 yıl hapis istemi - Son Dakika
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Adana'da PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen sanığa 15 yıl hapis istemi

Adana\'da PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen sanığa 15 yıl hapis istemi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen tutuklu sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanığın terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame kabul edildi. İddianamede, sanığın terör örgütüyle irtibat kurduğu, silahlı fotoğraflarının tespit edildiği ve aktif faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Tutuklu sanığın suçlamaları kabul etmediği ifade edildi.

30.04.2024 13:43
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Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 13 Şubat'ta tutuklanan Suriyeli R.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık R.B. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın, "terör örgütü üyeliği"nden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği ve dijital materyalinde terör örgütü PKK/KCK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

R.B'nin terör örgütü PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, kendisini gizlemek için kod adı kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, bölgede terör örgütü PKK/KCK adına istihbarat topladığı, sözde karakollarda nöbet tuttuğu ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı aktarılan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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