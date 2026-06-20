Adana'da Polis, Sınavda Geç Kalma Riskini Aşardı

Adana'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalma riski bulunan bazı öğrenciler, polislerin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı.
Kentte çeşitli nedenlerle sınavın ilk oturumu olan TYT'ye geç kalma riski bulunan bazı adaylar, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, motosikletlerine aldıkları öğrencileri sınava girecekleri okullara yetiştirdi.
Öğrenciler, polislere teşekkür etti.
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