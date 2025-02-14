Adana'da polisin şehit olduğu kazayla ilgili tutuklanan sürücü, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak

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Adana'da uygulama noktasında otomobiliyle çarptığı polis memurunun şehit olduğu olayın ardından tutuklanan sürücü, 25. Asliye Ceza Mahkemesinin yetkisizlik kararı sonrası, "olası kastla öldürme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası talebiyle 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda 7 Aralık 2024'te "Dur" ihtarına uymayan Murat A'nın kullandığı otomobille uygulama noktasında çarptığı polis memuru Mustafa Akgül'ün (50) şehit olduğu kazayla ilgili savcılıkça yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, 18 Ocak'ta Adana 25. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Adana 25. Asliye Ceza Mahkemesi, 27 Ocak'taki ilk duruşmada "görev alanına girmeyen suç niteliği" gerekçesiyle dava dosyasının Adana Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Mahkemenin yetkisizlik kararına ilişkin gerekçesinde şu tespitler yer aldı:

"Dosyada mevcut delillerin hep birlikte değerlendirilmesi sonucu 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçuna ilişkin atılı bu eylemin, atılı bu suçun değil de mahkememizin görev alanına girmeyen 'olası kastla öldürme' suçunun unsurlarını oluşturması ihtimali bulunduğundan ve bu suçtan delilleri takdir etme ve sanığı yargılama görevi ağır ceza mahkemesine ait olduğundan ve ayrıca 'görevi yaptırmamak için direnme' suçunun yargılamasının birlikte yapılmasının maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından ve yargılama ekonomisi yönünden usul ve esasa uygun olacağı hususlarında tam bir hukuki ve vicdani kanaate varılmış olmakla, görevsizliğe ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir."

Tutuklu sanık Murat A'nın "olası kastla öldürme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 20 yıl 6 aydan 28 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

Olay

Merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda 7 Aralık 2024'te ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan Murat A'nın kullandığı 31 AED 634 plakalı otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Akgül şehit olmuş, uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücü tutuklanmıştı. Sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 25. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.