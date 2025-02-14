Adana'da polisin şehit olduğu kazayla ilgili tutuklanan sürücü, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da polisin şehit olduğu kazayla ilgili tutuklanan sürücü, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak

Adana'da uygulama noktasında otomobiliyle çarptığı polis memurunun şehit olduğu olayın ardından tutuklanan sürücü, 25. Asliye Ceza Mahkemesinin yetkisizlik kararı sonrası, "olası kastla öldürme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası talebiyle 8.

14.02.2025 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da uygulama noktasında otomobiliyle çarptığı polis memurunun şehit olduğu olayın ardından tutuklanan sürücü, 25. Asliye Ceza Mahkemesinin yetkisizlik kararı sonrası, "olası kastla öldürme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası talebiyle 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda 7 Aralık 2024'te "Dur" ihtarına uymayan Murat A'nın kullandığı otomobille uygulama noktasında çarptığı polis memuru Mustafa Akgül'ün (50) şehit olduğu kazayla ilgili savcılıkça yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, 18 Ocak'ta Adana 25. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Adana 25. Asliye Ceza Mahkemesi, 27 Ocak'taki ilk duruşmada "görev alanına girmeyen suç niteliği" gerekçesiyle dava dosyasının Adana Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Mahkemenin yetkisizlik kararına ilişkin gerekçesinde şu tespitler yer aldı:

"Dosyada mevcut delillerin hep birlikte değerlendirilmesi sonucu 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçuna ilişkin atılı bu eylemin, atılı bu suçun değil de mahkememizin görev alanına girmeyen 'olası kastla öldürme' suçunun unsurlarını oluşturması ihtimali bulunduğundan ve bu suçtan delilleri takdir etme ve sanığı yargılama görevi ağır ceza mahkemesine ait olduğundan ve ayrıca 'görevi yaptırmamak için direnme' suçunun yargılamasının birlikte yapılmasının maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından ve yargılama ekonomisi yönünden usul ve esasa uygun olacağı hususlarında tam bir hukuki ve vicdani kanaate varılmış olmakla, görevsizliğe ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir."

Tutuklu sanık Murat A'nın "olası kastla öldürme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 20 yıl 6 aydan 28 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

Olay

Merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda 7 Aralık 2024'te ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan Murat A'nın kullandığı 31 AED 634 plakalı otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Akgül şehit olmuş, uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücü tutuklanmıştı. Sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 25. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Asliye Ceza Mahkemesi, Güvenlik, Güncel, adana, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da polisin şehit olduğu kazayla ilgili tutuklanan sürücü, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak - Son Dakika


15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:56 TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:00 Erdoğan’dan ’’Kabine’de değişiklik olacak mı’’ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan ''Kabine'de değişiklik olacak mı?'' sorusuna çarpıcı yanıt
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
21:57 Herkes Osayi-Samuel’i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy’de art arda rekor kırdılar Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy'de art arda rekor kırdılar
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari’ye Togg hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti
21:15 Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı
20:50 ABD Donanması’na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı ABD Donanması'na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı
20:47 Fatih Terim’in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah’a 3-2 mağlup oldu Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah'a 3-2 mağlup oldu
20:40 Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 15:39:05. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da polisin şehit olduğu kazayla ilgili tutuklanan sürücü, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.