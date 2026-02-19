Adana'da Ramazan Coşkusu

ADANA'da bir grup davulcu, kamyonetin kasasında meşale yakıp, marşlar çalarak ramazan ayının ilk mesaisini yaptı.
Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde vatandaşları ramazan ayının ilk sahuruna kaldıran bir grup davulcu, sokaklarda ilerleyen kamyonetin kasasında meşale yakıp, marşlar çaldı. Türk bayrağı da açan davulcular mahalle mahalle gezerek vatandaşları sahura kaldırdı. Davulcular, ramazan ayının ilk sahurunu coşkuyla kutladı.
