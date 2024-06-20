Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Silah Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Silah Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir evde yapılan operasyonda, 1'i kalaşnikof piyade tüfeği olmak üzere ruhsatsız 3 silah ele geçirildi. Operasyon sonucunda ev sahibi Hakan S. tutuklandı.

20.06.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde 1'i kalaşnikof piyade tüfeği olmak üzere ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Seyhan ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Yeşilyuva Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, ikametin damında yaptıkları aramada battaniyeye sarılı kalaşnikof piyade tüfeği, av tüfeği ve tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda merme ve kartuş buldu.

Ele geçirilen ruhsatsız silahlarla ilgili ikamet sahibi Hakan S. gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Kalaşnikof, Operasyon, Piyade, Seyhan, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Silah Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:10 Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam
10:16 Dizi setine silahlı saldırı Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı
10:02 Timur Cihantimur’un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
09:14 Özel’in “Bidon kafa zihniyeti“ dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim Özel'in "Bidon kafa zihniyeti" dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim
17:49 İstanbul’a dönüş göçü başladı 43 ilin bağlantı noktası ve otoyollarda araç kuyruğu oluştu İstanbul'a dönüş göçü başladı! 43 ilin bağlantı noktası ve otoyollarda araç kuyruğu oluştu
10:59 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:44 Karaköy’de Kadın, Aldattığı Sevgilisine Saldırıp Üstünü Paramparça Etti Karaköy'de Kadın, Aldattığı Sevgilisine Saldırıp Üstünü Paramparça Etti
09:55 Altına yatırım yapanlar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları
09:45 Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü
08:51 Hızını alamayan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu Hızını alamayan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu
08:51 Taksimetre parasını ödemeyen kadının söyledikleri pes dedirtti: Ben rezillik duygusunu hissetmem Taksimetre parasını ödemeyen kadının söyledikleri pes dedirtti: Ben rezillik duygusunu hissetmem
08:11 Kredi kartı harcamaları patladı Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme Kredi kartı harcamaları patladı! Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme
07:58 Şehitlerin kanları yerde kalmadı 1’i kırmızı 3’ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü Şehitlerin kanları yerde kalmadı! 1'i kırmızı 3'ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü
02:59 Hem suçlu hem güçlü Ceza yazan polislere “Sen insan değilsin“ diyerek tepki gösterdi Hem suçlu hem güçlü! Ceza yazan polislere "Sen insan değilsin" diyerek tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 11:32:07. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Silah Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement