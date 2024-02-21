Adana'da sahte altın imalatı yapan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da sahte altın imalatı yapan kişi gözaltına alındı

Adana\'da sahte altın imalatı yapan kişi gözaltına alındı

Adana'da düşük ayarlı altın imalatı yaptığı öne sürülen bir kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda, sahte darphane baskılı ve düşük ayarlı olduğu değerlendirilen 1590 çeyrek, 104 yarım ve 199 tam altın ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

21.02.2024 10:51  Güncelleme: 10:55
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Adana'da sahte altın imalatı yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, düşük ayarlı altın imalatı yaptığı öne sürülen şüpheliyi takibe aldı.

Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonla sahte darphane baskılı ve düşük ayarlı olduğunu değerlendirdikleri 1590 çeyrek, 104 yarım ve 199 tam altın ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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