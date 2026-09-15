Adana'da salça yüklü kamyonet TAG Otoyolu'nda devrildi, ölen ya da yaralanan olmadı
Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği salça yüklü kamyonet TAG Otoyolu'nda yola devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yola saçılan salçalar nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.
ADANA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği salça yüklü kamyonet yola devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yola saçılan salçalar nedeniyle trafikte ulaşım bir süre aksadı.
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu salça yüklü kamyonet yola devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın ardından yola dökülen salçalar nedeniyle trafikte ulaşım bir süre aksadı. Bölgede temizlik çalışmasının yapılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Adana'da salça yüklü kamyonet TAG Otoyolu'nda devrildi, ölen ya da yaralanan olmadı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?