17:02 • •
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Kurttepe Mahallesi Suna Kan Bulvarı'nda kontrolden çıktı.
Şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika