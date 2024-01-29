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Adana'da şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Kurttepe Mahallesi Suna Kan Bulvarı'nda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışması sonucu otomobilden çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Adana\'da şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi yaralandı
29.01.2024 - 17:10,
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Kurttepe Mahallesi Suna Kan Bulvarı'nda kontrolden çıktı.

Şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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