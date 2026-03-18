Adana'da şehitlikte 18 Mart anması

ADANA'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi. Şehitler için dualar edildi, mezarlara karanfiller bırakıldı.

Yüreğir ilçesi Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla tören düzenlendi. Adana Valisi Mustafa Yavuz ve kent protokolünün katıldığı tören, şehitlik anıtına çelenk bırakılması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu, şehitler için dualar edildi. Vali Yavuz, şehit mezarlarına karanfil bırakıp, şehit aileleri ve yakınları ile sohbet etti.

'YİNE BAYRAM GELDİ, EVLADIMIZ YOK'

Diyarbakır Lice'de askeri aracın geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Er Kadir Görgülü'nün annesi Bedia Görgülü, "Yine bir bayram geldi ve evladımız yok. Acımız büyük maalesef. Her zaman evladımı hatırlıyoruz, hiç kalbimizden çıkmıyor" diye konuştu. Şehit yakını Ali Çelik ise "Allah terörün ve bu ülkeyi bölmeye çalışanların belasını versin. Şehitlerimiz canları ile bu vatanı koruyorsa; biz de onların arkasındayız" dedi.

