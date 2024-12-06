Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Öldü

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Adana'da sokakta tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde, bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 24 yaşındaki Mehmet Polat'ın, motosikletli şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu vurulduğunu tespit etti.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde, Polat'ın öldüğünü belirledi.

İncelemelerin ardından Polat'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.