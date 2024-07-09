Adana'da silahlı saldırı ve araç yakma olayıyla ilgili dava açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da silahlı saldırı ve araç yakma olayıyla ilgili dava açıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişiyi silahla ağır yaralayıp bir kişinin otomobilini kundakladıkları öne sürülen 3 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede sanıkların müştekilerle husumetli oldukları ve olay günü telefonda tartıştıkları belirtildi. Sanıkların otomobille müştekilerin iş yerine gittikleri ve burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişiyi silahla ağır yaraladıkları, diğer sanıkların ise aracı benzin dökerek yaktığı iddianamede yer aldı. Sanıkların yargılanmasına yakın zamanda başlanacak.

09.07.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişiyi silahla ağır yaralayıp bir kişinin de otomobilini kundakladıkları öne sürülen 3 sanık hakkında dava açıldı.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 11 Mayıs 2023'te M.Y'yi silahla ağır yaraladıkları, A.D'nin de otomobilini kundakladıkları iddiasıyla haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan H.H.Y, S.D. ve Y.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar ve müştekiler arasında husumet bulunduğu ve olay günü tarafların telefonda tartıştıkları belirtildi.

Sanıkların otomobille müştekiler M.Y. ve A.D'nin işlettiği iş yerine gittikleri, burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D'nin M.Y'yi tabancayla ağır yaraladığı, diğer sanıklar Y.Y. ve H.H.Y'nin ise A.D'ye ait aracı benzin dökerek yaktığı iddianamede yer aldı.

İddianamede S.D'nin müşteki M.Y'ye yönelik eylemi nedeniyle "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, Y.Y'nin "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", "mala zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından toplam 3 yıl 4 aydan 11 yıla kadar, H.H.Y'nin ise "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 3 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Yüreğir, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da silahlı saldırı ve araç yakma olayıyla ilgili dava açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
10:51 Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor Datça’daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi
10:01 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte Bakan Şimşek’in önüne konulan 3 rakam En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam
09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
08:19 Elazığ’da akılalmaz olay Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ’’En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler’i nereye konumlandırırsınız’’ sorusuna bomba yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt
10:40 Kanadalı şarkıcı Shania Twain, Londra konserinde şarkısını yarıda kesip burnunu sildi Kanadalı şarkıcı Shania Twain, Londra konserinde şarkısını yarıda kesip burnunu sildi
10:34 Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum
10:20 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana’yı karıştırdı 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana'yı karıştırdı
10:14 EURO 2024’e damga vuran Merih Demiral Süper Lig’e geliyor EURO 2024'e damga vuran Merih Demiral Süper Lig'e geliyor
09:52 Erdoğan’dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze’deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız Erdoğan'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze'deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız
09:31 Fransa mı İspanya mı EURO 2024’te ilk finalist belli oluyor Fransa mı İspanya mı? EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
09:15 Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 11:50:03. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da silahlı saldırı ve araç yakma olayıyla ilgili dava açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement