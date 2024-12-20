Adana\'da Sokakta Otomobil Lastiklerine Saldırı

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ADANA'da sokakta yürüyen Feyzullah K. ile Alper Ö., park halindeki 34 aracın lastiğini bıçakla kesti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis, şüphelileri gözaltına aldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Feyzullah K. ile Alper Ö., park halindeki otomobillerin lastiklerini bıçakla keserek ilerledi. İki şüpheli, aralarında otomobil, hafif ticari araç, kamyonet ve traktörün de olduğu 34 aracın lastiğini kestikten sonra bölgeden ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah araçlarındaki zararı gören mahalleli, durumu polise bildirdi. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Polis, Feyzullah K. ile Alper Ö.'yü evlerine yapılan baskında gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.