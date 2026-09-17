Adana\'da sulama kanalına düşen kişi akıntıya kapıldı, arama başlatıldı

Adana'da sulama kanalına düşen kişi akıntıya kapıldı, arama başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki Ege Bağatur Bulvarı'nda bir kişi, Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan kişiye ulaşamayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan kişi için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Ege Bağatur Bulvarı'nda ismi öğrenilemeyen kişi, henüz belirlenemeyen nedenle Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştü.
Akıntıya kapılan kişiye ulaşamayan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.
Kaynak: AA
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