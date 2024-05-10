Adana'da Sulama Kanalına Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Sulama Kanalına Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Adana\'da Sulama Kanalına Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düşen otomobilde bulunan sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı ve ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

10.05.2024 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yusuf Ateşli yönetimindeki 01 AJT 603 plakalı otomobil, Çanaklı Mahallesi Samyeli Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu içinde az miktarda su bulunan sulama kanalına düştü.

Kazada yaralanan sürücü Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

Yaralı sürücü ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, İtfaiye, Kozan, Adana, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Sulama Kanalına Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! İşte masadaki konular…
13:37 Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi belediyeden alındı Karar Tanju Özcan’ı küplere bindirdi Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
10:20 Hastanelerde yeni dönem Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor Hastanelerde yeni dönem! Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor
14:03 36. tura gidiliyor Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi 36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
13:57 Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL’ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL'ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira
12:25 Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 15:40:06. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Sulama Kanalına Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement