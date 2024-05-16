Adana'da sulama kanalında boğulan çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Adana'da sulama kanalında boğulan çocuğun cenazesi toprağa verildi

Adana\'da sulama kanalında boğulan çocuğun cenazesi toprağa verildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sulama kanalında boğulan 13 yaşındaki çocuğun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Çocuğun yakınları, olayın nasıl gerçekleştiğini bilmediklerini belirtirken, yetkililer araştırmalarını sürdürüyor.

16.05.2024 17:28
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, girdiği sulama kanalında boğulan 13 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

PTT Evleri Mahallesi'nde dün girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak boğulan Muhammet Şerif Aras'ın (13), cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Çocuğun cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak Buruk Mezarlığı'nda defnedildi.

Aras'ın dayısı Yusuf Karayiğit, gazetecilere, ortaokul öğrencisi yeğeninin okul çıkışında arkadaşlarıyla sulama kanalına gittiğini öğrendiklerini anlattı.

Acı haberi alıp olay yerine ulaştıklarında yeğeninin sadece kıyafetlerini bulabildiklerini belirten Karayiğit, yeğeninin okul çantası ve cep telefonunun kayıp olduğunu söyledi.

Yeğeninin yüzme bilmediğini öne süren Karayiğit, "Arkadaşları tarafından bilerek mi yoksa şaka amaçlı mı kanala atıldığını bilemiyoruz. Belki arkadaşlarından etkilenip onlarla birlikte kanala girmiş de olabilir. Aklımıza her türlü ihtimal geliyor." dedi.

PTT Evleri Mahallesi'ndeki sulama kanalına dün akşam saatlerinde giren Muhammet Şerif Aras (13), akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları arama sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşmıştı.

Kaynak: AA

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