Adana'da tabancayla eski eşini öldürüp oğlunu ağır yaralayan kişi intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da tabancayla eski eşini öldürüp oğlunu ağır yaralayan kişi intihar etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana\'da tabancayla eski eşini öldürüp oğlunu ağır yaralayan kişi intihar etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde eski eşini tabancayla öldüren, oğlunu da ağır yaralayan kişi aynı silahla intihar etti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde eski eşini tabancayla öldüren, oğlunu da ağır yaralayan kişi aynı silahla intihar etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Enes D. (52) ile Kezban K. (49) 1,5 ay önce boşandı.

Enes D, bir süredir ablası Nermin K'nin Namık Kemal Mahallesi'ndeki evinde kalan eski eşi Kezban K. ile konuşmak için Adana'ya geldi.

Evde çıkan tartışmanın ardından Kezban K. ve oğlu Yağız Ege D'ye (13) tabancayla ateş eden Enes D, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kezban K. ve Enes D'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yağız Ege'yi Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA
Aile İçi ŞiddetCinayetOlaylarGüncelCeyhanAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık
İsmail Kartal’dan radikal karar Olan Kerem’e oldu İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
Bakan Şimşek: Dezenflasyon arzuladığımız hızda değil Bakan Şimşek: Dezenflasyon arzuladığımız hızda değil
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
23:47
Trump: ABD’de faizi süratle düşürün
Trump: ABD'de faizi süratle düşürün
23:15
Trump’ın seçtiği isimden ters köşe İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi
Trump'ın seçtiği isimden ters köşe! İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi
23:10
Orban Türkiye’ye çabuk alışmış Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı
Orban Türkiye'ye çabuk alışmış! Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı
22:47
53 yıl sonra Avrupa kupası maçına çıkan Sunderland’de görsel şölen
53 yıl sonra Avrupa kupası maçına çıkan Sunderland'de görsel şölen
22:35
Fed kararı piyasayı sarstı Altında ibre bir anda tersine döndü
Fed kararı piyasayı sarstı! Altında ibre bir anda tersine döndü
22:10
Pakistan-Hindistan gerilimi büyüyor 2 ülkeden art arda hamleler geldi
Pakistan-Hindistan gerilimi büyüyor! 2 ülkeden art arda hamleler geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 01:44:10. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da tabancayla eski eşini öldürüp oğlunu ağır yaralayan kişi intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement