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Adana'da tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde, tabancayla vurulan genç yaşamını yitirdi.

Adana\'da tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti
19.12.2023 - 11:30,
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Adana'nın Kozan ilçesinde, tabancayla vurulan genç yaşamını yitirdi.

Tufanpaşa Mahallesi Şehit Kudret Eroğlu Sokak'ta bir evde arkadaşlarıyla oturan Emre Bilgeç (25), tabancayla başından vurularak yaralandı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Bilgeç'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, ikametteki Ö.Ö. (25), S.B. (26), S.K. (35) ve B.A.A'yı (23) gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emre Bilgeç'in, kendisine ait tabancayı arkadaşı Ö.Ö'ye verdiği, Ö.Ö'nün elindeyken tabancanın kazara ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybettiği iddia edildi.

Kaynak: AA
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