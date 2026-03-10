Adana'da Tefecilik Operasyonu - Son Dakika
Adana'da Tefecilik Operasyonu

10.03.2026 10:17
Adana'da tefecilik iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı, büyük miktarda para ele geçirildi.

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla tefecilik yaptıkları öne sürülen 9 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 44 milyon 680 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira tutarlı 12 çek ve senet, 8 POS cihazı, 25 kredi kartı, 900 kart ödeme belgesi, 5 not defteri, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

