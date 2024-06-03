Adana\'da Torna Atölyesi İşleten Kişi, Komşusunun İş Yerini Kundakladı

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ADANA'da torna atölyesi işleten Cenk E.'nin, e-ticaret ve yazılım işi yapan karşı komşusunun iş yerini kundakladığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Torna atölyesi işleten Cenk E., henüz bilinmeyen nedenle e-ticaret ve yazılım işiyle uğraşan karşı komşunun iş yerini yanıcı madde döküp, ateşe verdi. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kendisine ait torna atölyesinden pompalı av tüfeğini alan Cenk E., yangını söndürmeye gelen itfaiye ekinin önünü kesti. Havaya ateş açarak itfaiye ekiplerini tehdit eden ve müdahale etmesini engelleyerek yangının daha da büyümesine neden olan şüpheliye, çevredekiler tepki gösterdi. Vatandaşlar Cenk E.'yi darbedip, elindeki silah alındıktan sonra itfaiye erleri yangına müdahale edebildi. lay yerine gelen polis ekipleri, Cenk E.'yi öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. İki arazöz ve bir su tankıyla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü. Yangında iş yerinde bulunan bir kedi ve iki köpeğin şans eseri yara almadan kurtulduğu belirtildi.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Tornacı Cenk E.'nin, iş yerini kundakladığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, üzeri çıplak şekilde, elinde pompalı tüfekle komşusunun iş yerine giden Cenk E.'nin az bir kısmı açık olan darabayı, yerde sürünerek içeri girdikten sonra tamamen açtığı görüldü. Cenk E.'nin daha sonra yanında getirdiği bir kıyafeti ateşe verip iş yerindeki eşyaların üzerine bırakması görüntülere yansıdı. İş yerini kundakladıktan sonra dans edip sigara yakarak ayrılan Cenk E.'nin bir süre çevrede dolaşması da görüntülerde dikkat çekti.

Haber: Nuri PİR-Kamera: Adana,