Adana\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

Erkan E. (30) idaresindeki 01 FR 377 plakalı otomobil, Öğretmenler Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta bulunan yaralılar Ahmet M. ve Deniz G. sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.