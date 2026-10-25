Adana\'da Tutar Yapı Sitesi soruşturmasında belediye denetimde kusurlu bulundu

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana'da 6 Şubat depremlerinde 63 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Yapı Sitesi'ne ilişkin 3 yıl 8 ayı aşkın süredir kamu görevlileri hakkındaki soruşturma devam ediyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden beş akademisyenin hazırladığı bilirkişi raporunda, binanın yapım ve kullanım aşamalarında ilgili belediye birimlerinin kusurlu olduğu belirtilirken sorumlu personelin belirlenemediği kaydedildi.

Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Tutar Yapı Sitesi'nin C Bloku'nun 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 63 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Soruşturmaya ilişkin bir inşaat mühendisinin hazırladığı raporda kamu görevlileri için "kusursuz" değerlendirmesi yapılmış, müşteki avukatları rapora itiraz ederek dosyanın teknik üniversite heyetince incelenmesini talep etmişti.

Başsavcılık, dosyanın Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesindeki beş kişilik akademisyen heyetine gönderilmesine karar vermişti.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, beş akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya sunuldu.

BELEDİYENİN DENETİM EKSİKLİĞİ KUSUR SAYILDI, SORUMLU PERSONEL BELİRLENEMEDİ

Binanın yapım aşamasında belediye yapı kontrol biriminin kusurlu olduğu değerlendirilen raporda, "Söz konusu denetim yükümlülüğünün belediye bünyesinde hangi personel tarafından yerine getirilmesi gerektiği dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerden belirlenememiştir" denildi.

Bilirkişi raporunda ayrıca çatı katının konuta dönüştürülmesinden ve 14 Aralık 2021 tarihli gayrimenkul değerleme raporunda tespit edilen zemin ve birinci kattaki esaslı tadilat ve değişikliklerden sorumlu kişi veya kişilerin kusurlu olduğu değerlendirildi.

Raporda, "Söz konusu ruhsata ve onaylı projelere aykırı uygulamaların belediye tarafından tespit edildiğini ve bu uygulamalar hakkında gerekli idari işlemlerin gerçekleştirildiğini gösteren herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. Bu nedenle ilgili belediye biriminin denetim ve müdahale yükümlülüğünü yerine getirdiği doğrulanamamış ve bu husus belediye yönünden kusur olarak değerlendirilmiştir. Ancak söz konusu yükümlülüğün belediyenin hangi birimine ve hangi personeline ait olduğu dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerden belirlenememiştir" ifadelerine yer verildi.

"ALO ADALET HATTINI ARAYACAĞIM"

Müşteki avukatlarından Gülsüm Özdoğru, süreci şöyle değerlendirdi:

"Adil yargılanmanın bir gereği de makul sürede yargılamadır ancak 3 yıl 8 aydır boş boş bekliyoruz. Oysa İçişleri Bakanlığı müfettişleri denetiminden geçti, Bölge İdare Mahkemesi denetiminden geçti. Daha önce de Karadeniz Teknik Üniversitesi raporu, kamu görevlilerinin kusurlu olduğunu tespit etti. Eğer hangi kamu görevlilerinin kusurlu olduğunu da bilirkişiler belirleyecek ise 'Kararı da onlar versin'e doğru gidiyoruz izlenimi oluşuyor insanlarda. Sanırım artık tek çare Alo 135'i aramak…"