Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Toros Mahallesi'ndeki apartman dairesinin çevresinde önlem aldı.

Ekipler, adresten çıkıp otomobille uzaklaşan şüpheli Deniz Ç'yi (21) durdurmak istedi.

İhtara uymayıp kaçmaya başlayan zanlı, kovalamaca sırasında ekip aracına çarpınca yakalandı.

Şüphelinin ayrıldığı ikamete operasyon düzenleyen ekipler, burada 568 gram sentetik uyuşturucu ve 9 uyuşturucu hap ele geçirdi, şüpheliler Abdullah H. (36), Ömer Ö. (34), Uğurcan T. (34) ve Sıla K'yi (28) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan Abdullah H, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

Otomobille kaçmaya çalışan Deniz Ç'nin yakalanması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.