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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan baskınlarda 611 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana\'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
03.01.2024 - 10:50,
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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik merkez Yüreğir ve Seyhan ilçesindeki 3 ikamete operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 611 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri, adreslerdeki K.D, M.S.A, U.T, İ. T. ile U.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.D, M.S.A, U.T. ile İ.T. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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