Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

ADANA'da narkotik polisi durdurduğu hafif ticari araçta ve operasyon düzenlediği evde 2 bin 343 uyuşturucu hap, 2 kilo 940 gram esrar, 874 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan Ş.K. (33) ve M.E. (18) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, Kiremithane Mahallesi'nde şüphe üzerine bir hafif ticari aracı takibe aldı. Önü kesilerek durdurulan araçta Ş.K. ve M.E. yakalandı. Şüphelilerin aracında ve evlerinde yapılan aramalarında ise 2 bin 343 uyuşturucu hap, 2 kilo 940 gram esrar, 874 gram bonzai, 7 ruhsatsız tabanca ile 42 mermi ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden M.E., ifadesinde, "Uyuşturucu ve silahlardan haberim yoktu. Ş.K. ile gezintiye çıkmak için buluştuk. Ne olduğunu anlamadım" dedi. Ş.K. ise "Uyuşturucu kullanırım ancak araçta ve evde ele geçirilenler bana ait değil" savunması yaptı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.