Adana'da Uyuşturucu Ticareti Cezaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Cezaları

18.05.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da otomobil bagajında 27,5 kg uyuşturucu ile yakalanan sanıklara ceza verildi.

Adana'da otomobilin bagajında 27 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanıktan 1'ine 22 yıl 6 ay, diğerine ise 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar otomobil sürücüsü H.B. ve aracın ait olduğu şirketin yetkilisi M.Y. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, ihbar üzerine 8 Eylül 2025'te Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu İncirlik Park Alanı'ndaki polis kontrol noktasında durdurulan H.B. idaresindeki otomobilin bagajında 27 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulunduğunu belirtti.

Savcı, aracın M.Y'nin yetkilisi olduğu şirkete ait olduğunu, sanıkların olay günü uyuşturucunun taşınmasıyla ilgili yazışmalar yaptığını ifade ederek, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanıklardan H.B. savunmasında, uyuşturucunun kendisine ait olmadığını öne sürerek, "Yüksekova'da otomobili bana M.Y. teslim etti. Kendisi bana uyuşturucunun taşınmasıyla ilgili WhatsApp üzerinden mesajlar attı. Tüm bildiklerim bunlardan ibarettir." beyanında bulundu.

M.Y. ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Suçsuzum, uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı M.Y. ve 11 yıl 3 ay hapis cezası verdiği H.B'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Uyuşturucu Ticareti Cezaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Çorum’da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı Çorum'da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

11:29
Pakistan, İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
Pakistan, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:37
Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:40:46. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Uyuşturucu Ticareti Cezaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.