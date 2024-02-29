Adana\'da Uzman Eller Projesi ile desteklenen girişimci mantar üretimini artırdı

Adana'da Tarım ve Orman Bakanlığının Uzman Eller Projesi kapsamında hibe desteği alan üniversite mezunu girişimci, ürettiği kültür mantarı ve istiridye mantarı miktarını artırdı.
Kozan ilçesine bağlı kırsaldaki Bucak Mahallesi'nde mantar üretimi yapan 31 yaşındaki Soylu, liseden mezun olunca Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Mantarcılık Programı'na kaydını yaptırdı. Soylu, 2013'te mezun olduğunda evinin bahçesinde kültür mantarı üretimine başladı.
İlk yıllarda istediği verimi alamayan Soylu, üretime ara verip birkaç yıl Antalya'da mantar seralarında çalıştı.
Soylu, mantar yetiştiriciliğiyle ilgili tecrübe kazanarak 2018'de yeniden memleketine dönerek üretime başladı. Kültür mantarında yılda yaklaşık 1 ton ürün alan Soylu, kapasitesini artırmak için 2022 yılında Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla Uzman Eller Projesi'ne başvurdu.
Aldığı hibeyle işlerini geliştiren Soylu, 2 ton kapasiteli istiridye mantarı serası da kurdu.
Soylu, AA muhabirine, sosyal medyada gördüğü Uzman Eller Projesi'nden yararlanabilmek için hazırladığı projenin kabul edildiğini söyledi.
Üretimi artırmak için çalıştığını anlatan Soylu, şöyle devam etti:
"Bakanlıktan genç girişimciler için bu tür projelerin devam etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemler için kapasite artırımımız devam edecek. Kültür mantarına başladığımız dönemde üretim 1 tondu, onu 2 tona çıkardık. İstiridye mantarında da 3 tonu hedefleyerek kapasitemizi artıracağız."
Soylu, yetiştirdiği kültür mantarının kilogramını 90, istiridye çeşidini ise 120 liradan sattığını söyledi.
İki yılda 32 üreticiye destek verildi
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu da kırsal alanda yaşayan ve yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamayı amaçlayan projenin 2022 yılında uygulanmaya başladığını belirtti.
Proje başına ilk yıl 100 bin, geçen yıl da 250 bin lira hibe desteği verildiğini ifade eden Kökçüoğlu, 2 yılda 32 üreticiye 6 milyon 393 bin lira destek sağlandığını kaydetti.
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